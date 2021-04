15.04.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnung - Kriminalpolizei sucht Zeugen

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. Im Laufe des Montags ist ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen und hat Schmuck und Elektronikartikel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Kripo Schweinfurt hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach muss sich der Einbruch in die Wohnung in der Schweizerstraße am Montag zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr ereignet haben. Der Bewohner stellte bei seiner Heimkehr ein offenes Fenster sowie mehrere durchwühlte Schränke fest. Der Täter konnte mit seiner Tatbeute, Schmuck und Elektronikartikeln im Wert von mehreren tausend Euro, unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.