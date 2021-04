07.04.2021, PP Unterfranken



Pkw aufgebrochen und Bargeld entwendet – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG / SANDERAU. Nur etwa zehn Minuten hat ein Unbekannter in der Nacht

von Dienstag auf Mittwoch gebraucht, um aus einem geparkten Pkw Wertsachen zu

entwenden. Die Kripo Würzburg ermittelt und hofft nun auch auf Hinweise von

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben.



Der Geschädigte hatte um 01:45 Uhr festgestellt, dass ein Unbekannter in seinen schwarzen Volvo, der in der Friedrich-Spee Straße in der Nähe des WVV Betriebshofes geparkt war, eingedrungen war. Erst wenige Minuten vorher, gegen 01.35 Uhr, hatte der Mann seinen Rucksack ins Fahrzeug gebracht und seinen Volvo verschlossen. Den kurzen Zeitraum danach hatte der Täter genutzt, um aus dem Rucksack im Fahrzeug das Mobiltelefon und einen Bargeldbetrag zu entwenden.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bitte die Bevölkerung nun um Hinweise. Wer zur Tatzeit in der Friedrich-Spee-Straße verdächtige Personen bemerkt hat oder Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung des Falles beitragen können, wird gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-1732 zu melden.