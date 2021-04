06.04.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG - LENGFELD. Ohne Beute blieb ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein VW Autohaus in der Nürnberger Straße. In der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr bis Montag 20:15 Uhr hatte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Autohaus verschafft. Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo Würzburg auch auf Zeugenhinweise.

Ein Mitarbeiter stellte am Ostermontag gegen 20:15 Uhr eine aufgebrochene Tür zum Autohaus fest und alarmierte die Polizei. Die ersten Ermittlungen der Polizei Würzburg-Stadt ergaben, dass der Täter zwischen Karsamstag und Ostermontag gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen war. Er scheiterte jedoch bei dem Versuch an Wertgegenstände zu gelangen und entfernte sich anschließend unerkannt.



Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat, nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des VW Autohauses in der Nürnberger Straße gesehen haben.

Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.