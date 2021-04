06.04.2021, PP Unterfranken



Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen – A71 vollgesperrt

HENDUNGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am 05.04.2021 ereignete sich gegen 16:40 Uhr im Landkreis Rhön-Grabfeld auf der BAB 71, Fahrtrichtung Erfurt, ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 47-jährige Berlinerin mit ihrem Pkw, Skoda bei Schneefall und nasser Fahrbahn ins Schleudern und touchierte in weiterer Folge mehrfach die Außen- und Mittelschutzplanke. Die Fahrerin sowie ihre zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren wurden aufgrund ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in benachbarte Krankenhäuser eingewiesen. Der entstandene Sachschaden am Unfallfahrzeug wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



Zur Unfallaufnahme musste die BAB 71 in Richtung Erfurt zwischen den Anschlussstellen Bad Neustadt a.d. Saale und Mellrichstadt für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Die VPI Schweinfurt-Werneck wurde während der Unfallaufnahme von den

Feuerwehren Bad Neustadt a.d. Saale, Mellrichstadt und Saal a.d. Saale sowie der Straßenmeisterei Rödelmaier unterstützt.