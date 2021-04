01.04.2021, PP Unterfranken



Geldautomat angegangen - Kripo ermittelt Tatverdächtige

GROßOSTHEIM/PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Kriminalpolizei Aschaffenburg gelang die Identifizierung einer Tatverdächtigen, der vorgeworfen wird, am frühen Mittwochmorgen versucht zu haben, einen Geldautomaten aufzubrechen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 03:20 Uhr betrat eine vorerst unbekannte Frau den Vorraum einer Bankfiliale in der Kirchgasse und machte sich am Geldautomaten zu schaffen. Die Unbekannte versuchte den Geldautomaten mit einem Werkzeug aufzubrechen, was ihr allerdings misslang. Daraufhin verließ die Frau die Bank wieder unverrichteter Dinge. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und konnte zwischenzeitlich eine Tatverdächtige identifizieren. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung entdeckten Polizisten die bei der Tat getragene Kleidung der Frau und das Tatwerkzeug.



Die 30-Jähirge muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.