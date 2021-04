01.04.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang unbekannter Täter drang zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhausein. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht nach Zeugen.

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch die Wohnungstüre in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hanauer Straße ein. Mit Haushalts- und Elektrogeräten im Gesamtwert von rund 900 Euro floh der Unbekannte im Anschluss wieder. Neben dem Entwendungsschaden hinterließ der Einbrecher Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.