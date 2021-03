29.03.2021, PP Unterfranken



Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 29.03.2021



KITZINGEN. Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen nahmen in den frühen Samstagmorgenstunden einen Mann vorläufig fest, dem der illegale Handel mit Rauschgift in nicht geringer Menge vorgeworfen wird. Der 32-Jährige wurde noch am selben Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Am späten Freitagabend unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Kitzingen einen Pkw einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 37-jährige Fahrer des Fahrzeugs wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Beim Beifahrer entdeckten die Polizisten geringe Mengen Amfetamin und Marihuana. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 35-Jährige das Rauschgift erst kurz zuvor bei einem Mann aus Kitzingen erworben hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde daraufhin in den frühen Sonntagmorgenstunden die Wohnung eines 32-Jährigen von zahlreichen Polizeikräften und einem Polizeihund durchsucht. Hierbei konnten unter anderem rund ein Kilogramm Marihuana und rund 16 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen. Noch am Vormittag wurde der 32-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Der Mann wurde inzwischen einer Justizvollzugsanstalt überstellt.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun zur Herkunft der Drogen. Auch die beiden Insassen des Pkws, der am Freitagabend in den Unfall verwickelt war, müssen sich wegen Betäubungsmitteldelikten verantworten.