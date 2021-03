26.03.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit von Montagmorgen bis Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in der Hauptstraße eingebrochen. Mit einem Laptop und einer geringen Menge Bargeld machte sich der Unbekannte nach der Tat aus dem Staub. Zur Aufklärung des Einbruchs sucht die Kripo Aschaffenburg auch nach Zeugen.

Gekippte und offene Fenster sind für Einbrecher vergleichbar. Dies hatte der Mieter leider nicht beachtet. Denn über ein gekipptes Fenster hatte sich der Täter Zugang zu der Wohnung verschafft und erbeutete neben einem Laptop auch eine geringe Menge Bargeld.



Die Kripo Aschaffenburg, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Zeugenhinweise.

Wer in der Zeit von Montag bis Donnerstag in der Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Kripo unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.