Bei Wohnungsdurchsuchung rund 400 Gramm Marihuana gefunden - 21-Jähriger in Untersuchungshaft

WÜRZBURG. Beamte der Bereitschaftspolizei haben am Montagabend bei einer Kontrolle zwei junge Männer mit Betäubungsmitteln erwischt. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungenfanden die Polizisten dann in der Wohnung eines 21-Jährigen weitere 400 Gramm Marihuana. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 18:00 Uhr waren die Polizisten in der Höchberger Straße auf die zwei Männer aufmerksam geworden die augenscheinlich im Besitz von Drogen waren. Bei einem Fluchtversuchschmiss einer der beiden mehrere Druckverschlusstüten in ein angrenzendes Gebüsch. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen, in den weggeworfenen Behältnissen befanden sich diverse Betäubungsmittel und Rauschgiftutensilien. Im Anschluss wurden die von derStaatsanwaltschaft Würzburg beantragten Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Beschuldigten vollzogen. Bei dem 21-Jährigen fanden die Beamten rund 400 Gramm Marihuana und eine größere Menge Bargeld, die möglicherweise aus Rauschgiftgeschäften stammenkönnte. Bei seinem zwei Jahre jüngeren Begleiter fanden die Polizisten kleinere Mengen Marihuana und weitere Rauschgiftutensilien.



Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 21-Jährige wurde am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.