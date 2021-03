23.03.2021, PP Unterfranken



Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Türschloss hielt Stand

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Unbekannte versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montagin ein Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße einzubrechen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt.

Bei der Aschaffenburger Polizei ging am Montagmorgen eine Meldung über einen versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus ein. Der Wohnungsinhaber kam zudieser Zeit nachhause und versuchte seine Wohnungseingangstüre zu öffnen. Das Schloss wurde jedoch offenbar durch den Einbruchversuch so beschädigt, dass das Öffnen der Türe mit dem Wohnungsschlüssel nicht mehr möglich war. Der entstandene Sachschaden liegtbei ca. 100 Euro.



Ein Befragung der Anwohner ergab, dass es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:15 einen lauten Schlag gab, welcher Möglicherweise im Zusammenhangmit den oben genannten Vorkommnissen stehen könnte.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.