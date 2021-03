22.03.2021, PP Unterfranken



Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen auf A3 unterwegs - Rauschgift im Gepäck

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmittag hat die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach einen Pkw kontrolliert, der auf der A3 unterwegs war. Wiesich herausstellte, waren an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht. Im Innenraum entdeckten die Beamten zudem größere Mengen Rauschgift und der Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Kurz nach 12.30 Uhr zog eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei einen Mercedes mit MKK-Kennzeichen aus dem Verkehr. Bei der folgenden Kontrolle am ParkplatzRöthenwald konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Darüber hinaus räumte er ein, die am Pkw angebrachten Kennzeichen selbst entwendet zu haben. Als die Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie im Innenraum rund 40 Gramm Amphetamin,knapp 60 Gramm Haschisch und mehr als 100 Gramm Marihuana.



Die Verkehrspolizisten stellten das Rauschgift sicher und nahmen den 27-jährigen Autofahrer vorläufig fest. Eine Wohnungsdurchsuchung im hessischen Main-Kinzig-Kreisbrachte eine weitere geringe Menge Cannabis zum Vorschein, die ebenfalls sichergestellt wurde.



Die weiteren Ermittlungen gegen den Beschuldigten hat inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburgübernommen. Der 27-Jährige muss sich nun wegen unterschiedlichen Straftatbeständen, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, verantworten.