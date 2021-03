22.03.2021, PP Unterfranken



Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg vom 22.03.2021



HAUSEN BEI WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde am Sonntag ein Mann aus Niedersachsen dem Ermittlungsrichter in Würzburg vorgeführt, dem der bewaffnete Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird. Gegen den Mann wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Kripo ermittelt zur Herkunft des Rauschgifts.

Am Samstagabend wurde ein 31-Jähriger von Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck gegen 20:00 Uhr auf der BAB A7 Höhe Erbshausen einer Kontrolle unterzogen. In dem Opel entdeckten die Fahnder rund 470 Gramm Kokain und ca. 150 Gramm Methamfetamin. Zudem führte der Mann, der ersten Erkenntnissen nach seinen Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, zwei Schlagringe sowie einen Teleskopschlagstock mit sich. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Sonntag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen dem bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Herkunft der Drogen, die bei dem Mann aus Niedersachsen gefunden wurden. Der 31-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.