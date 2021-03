20.03.2021, PP Unterfranken



BMW ohne Kennzeichen - Flucht nach Unfall mit der Polizei - Polizei sucht Zeugen

STADTPROZELTEN - OT NEUENBUCH, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen Mitternacht eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miltenberg auf einen BMW in Dorfprozelten aufmerksam. Das Fahrzeug fuhr ohne angebrachte amtliche Kennzeichen auf der Hauptstraße.

Doch statt der mit „Stopp Polizei“ signalisierten Aufhaltung Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrzeugführer und ignorierte auch das eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn.

Mit mehreren starken Bremsungen und dem anschließenden schnellen Beschleunigen, versuchte der Fahrer offensichtlich vor der Kontrolle zu flüchten. In Neuenbuch kam es schließlich aufgrund einer erneuten Vollbremsung zu einem Auffahrunfall zwischen dem BMW und dem folgenden Streifenwagen der Polizei.



An dem Streifenwagen entstand dabei ein Schaden im Frontbereich und an der Motorhaube, der BMW setzte mit einer Beschädigung im Heckbereich die Flucht fort. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer mit seinem Wagen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr in Stadtprozelten.



In Breitenbach verlor die Streife der Polizei schließlich den Sichtkontakt zu dem flüchtenden BMW. Die weitere Verfolgung des Fahrzeuges hätte aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit eine zu große Gefahr für Unbeteiligte, die Polizeibeamten und dem Flüchtigen selber bedeutet.



Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach. Zeugen die Hinweise zu dem Fahrzeug, dem Fahrer oder dem Abstellort des BMW machen können oder durch die waghalsige Flucht behindert, gefährdet oder darüber hinaus sogar geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 06021/857-2530 zu melden.