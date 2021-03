20.03.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG - ZELLERAU. Zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Mainaustraße ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gekommen. Der Täter machte sich mit Bargeld und Zigaretten unerkannt aus dem Staub. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei auch nach Zeugen.

Am Freitagmorgen stellte der Filialleiter des Getränkemarktes fest, dass ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag 19:30 Uhr bis Freitag 08:10 Uhr gewaltsam in das Geschäft eingebrochen war. Mit Wechselgeld und Zigaretten als Beute entkam der Täter unerkannt. Zurück ließ er einen relativ hohen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo Würzburg, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, auch auf Zeugenhinweise. Wer in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen in der Mainaustraße im Bereich des Getränkemarktes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.