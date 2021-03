18.03.2021, PP Unterfranken



Bundespolizei stellt bei Kontrolle rund 80 Gramm Amphetamin sicher - 28-Jähriger festgenommen

WÜRZBURG. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Würzburg konnte bei der Kontrolle eines 28-Jährigen rund 80 Gramm Amphetamin und einen Dolch sicherstellen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizei Würzburg übergeben.

In der Nacht zum Donnerstag stellten Beamte der Bundespolizei einen 28-Jährigen fest, welcher an der Brücke der Deutschen Einheit unmittelbar vor der Streife eine rote Ampel überfahren hat. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes konnten bei dem Mann rund 80 Gramm Amphetamin und ein mitgeführter Dolch sichergestellt werden. Nach der vorläufigen Festnahme des Mannes wurde dieser zunächst zur nahegelegen Dienststelle am Hauptbahnhof gebracht.



Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht.



Der 28-Jährige selbst verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Würzburger Polizei und wurde am Donnerstag nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.