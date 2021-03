18.03.2021, PP Unterfranken



Bei Personenkontrolle in Regionalzug - Bundespolizei stellt rund 330 Gramm Marihuana sicher

WÜRZBURG. In einem Regionalzug konnten Beamte der Bundespolizeiinspektion Würzburg bei einem 16-Jährigen rund 330 Gramm Marihuana sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Würzburg geführt.

Gegen 17:20 Uhr geriet ein 16-Jähriger in einem Regionalzug von Frankfurt nach Würzburg ins Visier einer Streife der Bundespolizeiinspektion Würzburg. Bei der anschließenden Kontrolle des Jugendlichen konnten in dessen Rucksack rund 330 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Nach der vorläufigen Festnahme wurde der Tatverdächtige am Hauptbahnhof an die Kriminalpolizei Würzburg übergeben.



Der 16-Jährige wurde zunächst zur nahegelegen Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg erfolgte die Durchsuchung der elterlichen Wohnung des Jugendlichen im Landkreis Aschaffenburg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige gegen 23:00 Uhr entlassen und an seine Erziehungsberechtigten übergeben.



Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Cannabis in nicht geringer Menge.