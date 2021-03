18.03.2021, PP Unterfranken



Falsche Kriminalpolizisten erlangen EC-Karten - vierstelliger Schaden nach Geldabhebungen

KLEINRINDERFELD, LKR. WÜRZBURG. Telefonbetrüger haben sich am Dienstag erneut als Polizisten ausgegeben und eine ältere Dame getäuscht. Die Täter erlangten auf diese Weise die EC-Karten der Seniorin und die dazugehörigen PIN-Nummern. Später wurde bekannt, dass mehrere Abhebungen vom Konto der Geschädigten erfolgt sind. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 19.00 Uhr läutete das Telefon der Seniorin und der Anrufer gab sich als Angehöriger der Kriminalpolizei aus. Er behauptete, dass es in der Umgebung vermehrt zu Einbrüchen und Festnahmen gekommen sei. Die Geschädigte wurde dazu aufgefordert, ihre EC-Karten samt PIN-Nummern einem „Kollegen“ zu übergeben, um diese an die Staatsanwaltschaft weiterleiten zu können.



Die Seniorin ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war. Sie packte ihre EC-Karten in einen Umschlag und übergab diesen wortlos an einen unbekannten Abholer, von dem eine Personenbeschreibung vorliegt. Die Übergabe des Umschlags fand gegen 21.40 Uhr vor dem Hoftor an der Wohnadresse der Geschädigten in Kleinrinderfeld statt. Später erfolgten die Geldabhebungen, wobei die Täter insgesamt einen vierstelligen Betrag erlangten.

Den Abholer beschrieb die Seniorin wie folgt:

Männlich

Ca. 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank

Kurze Haare

Trug blaue Jeans und dunklen Anorak

Wer die Übergabe am Dienstagabend beobachtet hat oder auf eine verdächtige Person aufmerksam geworden ist, auf die die Täterbeschreibung zutrifft, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.