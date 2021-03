16.03.2021, PP Unterfranken



Hoher Sachschaden nach Lkw-Unfall in Autobahneinhausung

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag erkannte ein 45-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A3 bei Goldbach in Richtung Würzburg zu spät, dass das vor ihm fahrende Lkw-Anhänger-Gespann verkehrsbedingt abbremsen musste.

Der Sattelzug kollidiert darauf gegen 17:30 Uhr mit dem, mit zwei neuwertigen Kleintransportern beladenen Gespann und schieb dieses wiederum auf einen davor haltenden Kfz-Fahrzeugtransporter. Drei der hierauf transportierten Mini Cooper, sowie die beiden verladenen Kleintransporter wurden stark beschädigt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ebenfalls erheblicher Schaden, insgesamt wird der Sachschaden von ca. 200.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieben sämtliche Unfallbeteiligten unverletzt. Da der Sattelzug, wie auch das Lkw-Gespann nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten diese von der Unfallstelle geschleppt werden, aus den Fahrzeugen austretende Betriebsstoffe wurden zudem von einer Fachfirma beseitigt.



Hierzu musste die A3 in Richtung Würzburg zunächst komplett gesperrt werden, anschließen lief der Verkehr bis ca. 21:30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehren Goldbach und Waldaschaffen unterstützen bei den Bergungs- und Absperrmaßnahmen.