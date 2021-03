16.03.2021, PP Unterfranken



Lkw umgekippt

HASLOCH, LKR. MAIN-SPESSART. Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall auf

der Staatsstraße 2315 zwischen Hasloch und Kreuzwertheim am Dienstagvormittag.



Gegen 11.20 Uhr geriet der Sattelzug einer niedersächsischen Spedition aus bisher

noch ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung in das aufgeweichte Bankett und

stürzte dadurch nach rechts um. Er kam auf dem von der Straße aus tieferliegenden

Radweg zum Liegen.



Beim Unfall wurde der Lkw voraussichtlich total beschädigt. Inwieweit die Ladung,

ein Maschinenteil aus Eisen, in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist derzeit unklar.

Der 65-jährige Fahrer wurde infolge des Unfalls mittelschwer verletzt und konnte sich nicht

selbst aus dem Führerhaus befreien. Er wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren

sowie die Rettungskräfte vor Ort nach Entfernung der Frontscheibe an der Zugmaschine

geborgen und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wertheim.

Zur Bergung des Sattelzuges wurde von der Halterfirma

ein Abschleppunternehmen beauftragt. Die Bergung ist für Mittwoch, 17.03.2021, vor-

gesehen. Bis dahin bleibt der Radweg zwischen Kreuzwertheim und Hasloch gesperrt.

Eine entsprechende Beschilderung wurde durch den Bauhof der Gemeinde bereits

installiert.



Die anwesenden Feuerwehren kümmerten sich neben der Rettung des Fahrers

um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten, Säuberung der Fahrbahn und übernahmen

die Verkehrsregelung vor Ort. Eingesetzt waren vor Ort ca. 30 Einsatzkräfte aus den

umliegenden Gemeinden.