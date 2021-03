12.03.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

HOLZKIRCHEN, LKR. WÜRZBURG. Am Donnerstagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 20:10 Uhr rief ein Ehepaar per Notruf die Polizei um Hilfe. Ein bislang unbekannter Täter versuche soeben bei ihnen in das Haus in der Frühlingstraße einzudringen. Sofort verlegten mehrere Streifen zum Einsatzort. Die wenige Minuten später eintreffenden Polizeibeamten entdeckten ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster, durch das der Einbrecher in das Haus eingestiegen war, allerdings offensichtlich aufgrund der Anwesenheit der Hausbewohner bereits wieder ohne Beute geflüchtet war. Der Unbekannte hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.