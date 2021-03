11.03.2021, PP Unterfranken



Mann in Gewahrsam genommen

KITZINGEN. Mehrere Streifenbesatzungen waren nötig, um einen unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehenden Mann am Mittwochabend unter Kontrolle zu bekommen, nachdem dieser Polizisten mit einer Flasche bedrohte. Der 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 21:45 Uhr meldeten Passanten der Polizei einen Mann, der sich in einer Bankfiliale in der Herrnstraße aufhalten soll und dort rauchen würde. Bei Eintreffen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen saß ein 38-Jähriger im Vorraum der Filiale und trank aus einer Flasche Wein. Zudem roch es stark nach Marihuana. Der Mann reagierte sofort äußerst aggressiv auf die Polizeibeamten. Beim Versuch, die Identität des 38-Jährigen festzustellen, hustete der Mann den Polizisten absichtlich ins Gesicht, nahm die Weinflasche und bedrohte damit die Streife. Daraufhin wurde der Aggressor zu Boden gebracht und gefesselt, wohin gegen sich der Mann massiv zur Wehr setzte und lauthals Beleidigungen gegen die Ordnungshüter auswarf. Bei dem Gerangel wurde ein Polizist leicht verletzt. Um nicht weiter bespuckt zu werden, zogen weitere, herbeieilende Einsatzkräfte dem Mann eine Spuckschutzhaube über. Der 38-Jährige, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde in Gewahrsam genommen.



Der Mann, der sich nun einem Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegenüber sieht, hatte außerdem noch eine geringe Menge Marihuana bei sich, wegen der er sich ebenfalls zu verantworten hat.