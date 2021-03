10.03.2021, PP Unterfranken



Vorsicht Diebe! – Zeugen gesucht

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Opfer von zwei Trickdieben wurde am Montag, zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr, ein Ehepaar in der Rhönstraße. Ein Unbekannter klingelte am Haus des geschädigten Ehepaares und verwickelte diese in ein Gespräch. Anschließend kam noch eine weibliche Person hinzu.



Der Hauseigentümer führte beide unbekannte Personen im Haus herum, nachdem diese Interesse für das Haus zeigten. Am Abend stellte das Ehepaar fest, dass eine Geldkassette, in der sich nur Gegenstände von geringem Wert befanden, gestohlen wurde.

Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 160 cm groß

schlank

trug ein hellblaues Stirnband, einen weißen Rock mit dunklem Pullover, dunkler Weste und Stoffhandschuhe

sprach deutsch

Den Mann konnte das Ehepaar wie folgt beschreiben:

Ca. 80 Jahre alt

170 cm groß

Schlank

trug zur Tatzeit einen dunklen Pullover, eine dunkle Stoffhose sowie eine dunkle Jacke und schwarze Schuhe

sprach deutsch

Wem sind diese Personen und ein dazugehöriges Fahrzeug eventuell aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Bad Neustadt und 09771/606-0.