09.03.2021, PP Unterfranken



Tätliche Auseinandersetzung – drei Beteiligte in Polizeigewahrsam

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. In der Nacht zum Dienstag hat die Polizei drei Bewohner der Anker-Einrichtung in Gewahrsam genommen. Die Männer waren zuvor an einem Streit beteiligt und hatten auch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes tätlich angegriffen.

Kurz vor 00:30 Uhr wurden die Beamten in die Anker-Einrichtung gerufen. Dem Sachstand nach war zunächst ein 26-Jähriger mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten. Die Streitigkeit verlagerte sich auf den Flur, dabei soll der Mann auch ein Messer mit sich geführt haben. Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gelang es in der Folge zunächst die Parteien zu trennen. Der 26-Jährige griff die Bediensteten jedoch an und musste letztlich von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Zwei weitere Bewohner, die sich eingemischt hatten, wurden ebenfalls zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.



Letztlich wurden zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.