08.03.2021, PP Unterfranken



Nach gefährlichem Überholmanöver - Polizeifahrzeug mit entgegenkommenden Audi kollidiert - dunkler Pkw vom Unfallort geflüchtet

RENTWEINSDORF, LKR. HASSBERGE. Trotz Gegenverkehr hat am Sonntagabend ein bislang noch unbekannter Pkw einen Audi überholt. Ein entgegenkommendes Polizeifahrzeug musste deshalb stark abbremsen, woraufhin der Beamte am Steuer die Kontrolle über den Streifenwagen verlor und es zum Verkehrsunfall kam. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck führt die Ermittlungen in dem Fall und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Eine aus dem Landkreis Haßberge stammende 76-Jährige war mit ihrem Audi von Rentweinsdorf in Richtung Kirchlauter unterwegs, als sie gegen 18.00 Uhr von einem dunklen Pkw überholt wurde. Sowohl die Audi-Fahrerin als auch der 32-jährige Fahrer eines zufällig entgegenkommenden Polizeifahrzeugs bremsten stark ab, um ein rechtzeitiges Einscheren des Überholenden zu ermöglichen. Hierbei geriet der Streifenwagen ins Schleudern und es kam zum Zusammenstoß mit dem Audi. Der dunkle Pkw fuhr nach dem Überholmanöver ohne anzuhalten weiter.



Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 32-jährige Beamte der Polizeiinspektion Ebern leichte Verletzungen. Seine Kollegin auf dem Beifahrersitz und die Seniorin am Steuer des Audis blieben glücklicherweise unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck. Um den Unfallhergang so exakt wie möglich rekonstruieren zu können, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Bamberg auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Im Einsatz befanden sich zudem der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchlauter, Rentweinsdorf und Ebern. Die Staatsstraße 2274 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Zeugen des Verkehrsunfalls und Personen, die möglicherweise Hinweise zu dem beteiligten dunklen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck in Verbindung zu setzen. Auch der Fahrer des überholenden Pkw wird selbst dringend gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter Tel. 09722/9444-130 entgegengenommen.