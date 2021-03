04.03.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnung - Kripo bittet um Hinweise

WÜRZBURG. Innerhalb der letzten Tage drang ein bislang Unbekannter gewaltsam in die Wohnung einer Frau ein und entwendete Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Freitag, dem 26.02.2021 und Mittwoch, den 03.03.2021 drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Dachgeschosswohnung einer 56-Jährigen Am Nikolausspital ein und durchwühlte Schränke und Schubladen. Anschließend trat der Einbrecher mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro die Flucht an.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.