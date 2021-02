24.02.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

REICHENBERG / OT ALBERTSHAUSEN, LKR. WÜRZBURG. Ein Unbekannter ist am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tatzeit liegt zwischen 6:45 Uhr und 18:00 Uhr. Der bislang noch unbekannte Täter drang gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Straße „An der Bundesbahn“ ein. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit Schmuck und Bargeld und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von geschätzt 1500 Euro.



Wer im Tatzeitraum in der angegebenen Straße auf eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden ist oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.