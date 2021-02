23.02.2021, PP Unterfranken



Nach Mitteilung über private Feier - Rauschgift sichergestellt

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Nach der Mitteilung über eine private Feier in einem Mehrfamilienhaus, konnte eine Streife der Würzburger Polizei insgesamt acht Personen aus verschiedenen Haushalten antreffen. Zudem konnten mehrere Kleinmengen an Betäubungsmitteln aufgefunden werden.

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land die Mitteilung über eine private Feier in einem Mehrfamilienhaus ein. Beim Betreten der Wohnung konnten neben dem 38-jährigen Wohnungsinhaber sieben weitere Personen aus verschiedenen Haushalten angetroffen werden. Der 38-Jährige und seine Gäste im Alter von 24 bis 31 Jahren müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.



In der Wohnung selbst konnten zudem eine Aufzuchtanlage bestehend aus drei Cannabispflanzen sowie geringe Mengen Amphetamin und Ecstasy aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem sichergestellten Rauschgifts werden bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land geführt.