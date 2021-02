22.02.2021, PP Unterfranken



Einbrecher erbeutet Schmuck aus Wohnung - Kripo bittet um Zeugenhinweise

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist ein Unbekannter in eine Wohnung eingebrochen. Der Täter hatte es offenbar in erster Linie auf Schmuck abgesehen. Ihm gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch im Lohrweg im Zeitraum zwischen Freitagvormittag, 10.00 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, ereignet haben. Auf einem Balkon im 1. OG des Mehrfamilienhauses öffnete der Täter gewaltsam die Terrassentür, um in die Wohnräume zu gelangen. Er entwendete u. a. Schmuck und verschwand damit in unbekannte Richtung. Der Beuteschaden dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Darüber hinaus hinterließ der Einbrecher einen Sachschaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird.



Wer am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.