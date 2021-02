22.02.2021, PP Unterfranken



Unbekannte fordern hohen Geldbetrag - Bankmitarbeiter verhindert Enkeltrickbetrug

GEMÜNDEN AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Unbekannte haben am vergangenen Freitag bei einem Rentner angerufen und behauptet, sein Sohn würde aufgrund eines schweren Unfalls sehr viel Geld benötigen. Ein Bankmitarbeiter, dem die Betrugsmasche bekannt ist, verständigte daraufhin die Polizei und verhinderte Schlimmeres.

Gegen 09:30 Uhr hatte eine weibliche Person bei dem 79-Jährigen angerufen und angegeben, dass sie Sekretärin der Mercedes Benz Niederlassung in Würzburg sei. Der Sohn des Seniors habe angeblich einen Unfall gehabt, eine andere Person dabei schwer verletzt und dessen Pkw schwer beschädigt. Nun sei der Führerschein nur zu retten, wenn der Rentner einen fünfstelligen Geldbetrag an einen Abholer übergibt. Die Trickbetrüger boten dem Mann sogar an ein Taxi zu schicken, das ihn zu einem Geldinstitut bringen könne.



Der 79-Jährige begab sich daraufhin zu einer Bank, um den geforderten Betrag abzuheben. Der Bankangestellte wurde aber sofort misstrauisch und verständigte vorbildlich die Polizei. So konnte die Übergabe einer größeren Bargeldsumme verhindert werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Würzburg.

