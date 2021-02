22.02.2021, PP Unterfranken



Autofahrer rast über A 3 - Empfindliche Strafe – Zeugen gesucht

RANDERSACKER, LKR. WÜRZBURG. Viel zu schnell und auch noch unter Missachtung eines Tempolimits war ein Autofahrer am späten Samstagabend auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Videoüberwacher der Autobahnpolizei dokumentierten die teils waghalsige Fahrt.

Gegen 22:20 Uhr folgten die Beamten mit ihrem Zivilfahrzeug mit über 160 km/h einem Pkw, welcher aufgrund eines Baustellenbereiches bei Randersacker maximal hätte 80 km/h fahren dürfen. Sein Tempo, das deutlich zu hoch war, verminderte der Fahrer, nachdem er den Katzenbergtunnel durchfahren hatte. Vermutlich ahnte der Fahrer, dass seine rasante Fahrt von den Polizeibeamten beobachtet wurde. Anschließend verließ er die A 3 an der Anschlussstelle Heidingsfeld, beschleunigte sein Fahrzeug erneut stark und versuchte sich auf der B 19 in Richtung Giebelstadt zu entfernen. Dort angekommen verließ der Fahrer die B 19 über die Bergstraße in Richtung Lindflur, wo die Verfolgung letztlich ein Ende fand.



Gegen den Führer des hochmotorisierten grauen Audis wird wegen einer Straftat, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, sowie mehrerer Ordnungswidrigkeiten ermittelt.



Die Polizisten konnten im Verlauf der Nachfahrt mehrere Fahrzeuge anderer Verkehrsteilnehmer wahrnehmen, welche den Vorfall mitbekommen haben müssten.

Zeugen, welche dieses Fahrzeug gesehen haben oder sogar durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unter der Rufnummer 09302/910-0 in Verbindung zu setzen.