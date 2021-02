18.02.2021, PP Unterfranken



#Wir zeigen Einsatz - Kontrollaktion der Würzburger Polizei

WÜRZBURG. Am Donnerstag führte die Würzburger Polizei großangelegte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Die Kontrollaktion sollte gezielt auf die erheblichen Gefahren durch verkehrswidriges Verhalten hinweisen. Sechzehn Verkehrsverstöße wurden geahndet. Die Polizei zeigt sich zufrieden.

Im Laufe des Tages führen Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit der Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried größer angelegte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich der Durchfahrtsverbote für Lastkraftwagen, die aufgrund des Luftreinhalteplans der Stadt Würzburg ausgewiesen wurden. Zudem wurden an zahlreichen Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessstellen eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen wurden 16 Fahrzeugführer beanstandet. Einem Lkw-Fahrer fehlte die nötige Berufskraftfahrerqualifizierung, ein weiterer beging einen Ladungssicherungsverstoß und einen Verstoß gegen das Bundesfernstraßenmautgesetz. An das Durchfahrtsverbot haben sich heute alle entsprechenden Lastwagen gehalten. Gegen fünf Fahrzeugführer wurden Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da sie mit mindestens 21 km/h zu schnell unterwegs waren. Sieben Personen müssen mit 60 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen, da sie mit dem Handy am Steuer beobachtet wurden. Ein Pkw wurde angehalten, nachdem er bei „Rot“ über die Kreuzung gefahren ist und ein weiterer Pkw-Fahrer musste seine Fahrt an der Kontrollstelle beenden, da dieser trotz eines Fahrverbots mit seinem Auto unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.



Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Kontrollaktion. Die Resonanz der Bürger war durchweg zustimmend. Auch in Zukunft werden zu den routinemäßig durchgeführten Verkehrskontrollen im täglichen Dienst weiterhin größere Kontrollaktionen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen stattfinden.