17.02.2021, PP Unterfranken



Nach Rauschgiftgeschäft - Polizei durchsucht Wohnungen von drei Tatverdächtigen - Haschisch und Marihuana sichergestellt

LKR. ASCHAFFENBURG. Aufgrund einer Mitteilung über eine verdächtige Wahrnehmung hat die Aschaffenburger Polizei am Dienstagabend Hinweise auf ein Rauschgiftgeschäft erlangt. Die Beamten durchsuchten die Wohnungen von drei Tatverdächtigen und stellten dabei unterschiedliche Mengen Haschisch und Marihuana sicher.

Gegen 19.00 Uhr war bei der Polizei ein Hinweis über verdächtige Personen an einem Waldstück bei Dammbach eingegangen. Durch die anschließenden Ermittlungen wurde bekannt, dass offenbar ein Rauschgiftgeschäft stattgefunden hatte. Zwei 19-Jährige und ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren sollen dem Ermittlungsstand nach daran beteiligt gewesen sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden noch in der Nacht die Wohnungen der Tatverdächtigen im Landkreis Aschaffenburg durchsucht. Dies führte zur Sicherstellung von insgesamt rund 40 Gramm Marihuana, ca. 90 Gramm Haschisch und unterschiedlichen Drogenutensilien.



Gegen alle drei Beschuldigten ermittelt nun die Kriminalpolizei Aschaffenburg wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die noch andauernden Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft durchgeführt.