15.02.2021, PP Unterfranken



Navi „blind“ vertraut

GOßMANNSDORF, LKR. WÜRZURG. Am Sonntagabend lotste das Navi einen 57-jährigen Lkw-Fahrer in eine fast ausweglose Situation.

Auf dem Weg zu einer Firma wurde er in die Straße „Am Schwedentor“ geschickt und dann weiter nach rechts in die Straße „Im Schnatter“. Der Lkw-Fahrer vertraute seinem Navi ohne zu ahnen in welche fast ausweglose Situation er dadurch gerät.



Beim Abbiegevorgang in die Straße „Im Schnatter“ war es schon so eng, dass der Fahrer mit seinem 40-Tonner an zwei geparkten Fahrzeugen hängen blieb. Es entstand ein Schaden von jeweils ca. 1.000 Euro. Danach kam der Fahrer „Im Schnatter“ nicht mehr weiter. Er musste in der engen und vereisten Straße wieder rückwärts um die Kurve rangieren. Damit dies gelingen konnte, mussten sechs Anwohner ihre ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuge entfernen. Trotzdem dauerte es über eine Stunde bis der Lkw-Fahrer rückwärts um die Kurve kam. Danach war erst mal Schluss.



In der Straße „Am Schwedentor“ gelang es nicht mit dem voll beladenen Lkw auf der vereisten Fahrbahn die leichte Steigung hoch zu kommen. Erst mit Hilfe eines Landwirtes und dessen großem Traktor konnte der Lkw den Berg hochgezogen werden. Nach fast zwei Stunden konnte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Damit er sich nicht nochmal verfährt, wurde er durch die Polizeistreife der Polizeiinspektion Ochsenfurt das letzte Stück sicher zur Zieladresse gelotst.