Bei Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden - 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg vom 15.02.2021



HASSFURT, LKR. HASSBERGE. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 22-Jährigen haben Polizeibeamte am Freitag eine größere Menge Rauschgift, eine Soft-Air-Waffe, eine Schreckschusspistole sowie einen Schlagstock sichergestellt. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Rahmen eines anderen Einsatzes klingelten die Polizisten gegen 08:50 Uhr an der Wohnungstüre des Beschuldigten. Aufgrund starken Marihuana-Geruchs ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg daraufhin die Durchsuchung der Räumlichkeiten an. Hierbei stellten die Beamten dann insgesamt rund 180 Gramm Marihuana, 15 Gramm Crystal Meth, eine Soft-Air-Waffe, eine Schreckschusspistole sowie einen Schlagstock sicher.



Der junge Mann wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bamberg durchgeführt.