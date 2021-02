14.02.2021, PP Unterfranken



Lkw fährt auf Warnanhänger auf - Fahrer volltrunken

DETTELBACH, LKR. KITZINGEN. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, als am Samstagabend, gegen 17.15 Uhr, ein Lkw-Zug auf einen Warnanhänger einer Verkehrssicherungsfirma auffuhr.

Zum Unfallzeitpunkt fanden Straßenarbeiten auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz vor dem Autobahnkreuz Biebelried statt. Zu diesem Zwecke hatte eine beauftragte Verkehrssicherungsfirma die Absicherung der Wanderbaustelle mit verschiedenen Fahrzeugen, darunter auch mehrere Verkehrswarnleitanhänger, übernommen.



Ein 58-jähriger Berufskraftfahrer übersah das erste Sicherungsfahrzeug, welches auf dem Seitenstreifen abgestellt war, und fuhr ungebremst und seitlich leicht versetzt mit seinem Gliederzug auf den Warnanhänger auf. Der in seinem Auto verweilende Mitarbeiter der Sicherungsfirma kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt unbeeindruckt fort und konnte etwa 5 Kilometer weiter zum Anhalten bewegt werden.



Im Zuge der Kontrolle konnte sogleich die Unfall- und Fluchtursache festgestellt werden:

Ein Alkoholtest beim Lkw-Fahrer ergab knapp 3 Promille. Zudem konnte im Führerhaus des Lkw ein ganzes Sammelsurium an vollen und geleerten Alkoholika dokumentiert werden.

Der Beschuldigte wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.



Sein Führerschein wurde zum Zwecke der Eintragung eines Sperrvermerks beschlagnahmt. Außerdem musste er zur Sicherung des ihn erwartenden Strafverfahrens eine Sicherheit in Form einer Barschaft hinterlegen.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der volltrunkene Kraftfahrer, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, zu seinem eigenen Schutz in einer Haftzelle der Polizei ausgenüchtert.



Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.



Den Beschuldigten erwarten nun Strafanzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.