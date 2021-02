12.02.2021, PP Unterfranken



Präventionskampagne „Leg‘ auf!“ in vollem Gange - Auch Sie können helfen!

UNTERFRANKEN. Die Ende Dezember 2020 gestartete Präventionskampagne „Leg‘ auf!“ des Polizeipräsidiums Unterfranken läuft weiterhin und wird bereits von einer Vielzahl von Institutionen unterstützt. Überdies hinaus erfolgt die Verteilung der Flyer durch die örtlichen Dienststellen an Geschäfte, Arztpraxen und weitere Einrichtungen.





Wie bereits berichtet, hat sich das Polizeipräsidium Unterfranken aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich Callcenterbetrug und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, aber auch den psychischen Folgen für Betroffenen, dazu entschieden, zum Schutz der Opfer auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nochmals aktiv zu werden und die Präventionskampagne “Leg´auf!” gestartet.

Flyer und Plakate

Neben der Veröffentlichung sogenannter Memo-Sticks in unterfränkischen Tageszeitungen Ende Dezember ist auch die Verteilung der rund 100.000 Flyer und auch zusätzlich entworfener Plakate in vollem Gange.



Die Flyer werden sowohl über unsere örtlichen Dienststellen aber auch direkt an die verschiedensten Institutionen verteilt. Hierbei handelt es sich z.B. um:

Apotheken / Arztpraxen / Krankenhäuser / Kliniken

Metzgereien / Bäckereien / Supermärkte

Sozialstationen /Betreutes Wohnen / Ambulanter Pflegedienst

Unterfränkische Impfzentren

Kirchen

Zudem findet man das Plakat unter anderem an den folgenden Örtlichkeiten:

Alle Bahnhöfe der Deutschen Bahn in Unterfranken

Behördengebäude der Bundespolizei in Würzburg und Aschaffenburg

Aushang in 90 Bussen und 100 Straßenbahnen in Würzburg vom 15.02.-21.02.2021

Überdies hinaus wurde das Plakat als Anzeige in den Gemeindeblättern im Bereich Gemünden, Burgsinn, Partenstein, Frammersbach und Lohr und in der 7. Ausgabe des Sonntagsblattes der Diözese Würzburg ab 10.02.2021 veröffentlicht.

Wenn auch Sie uns unterstützen möchten!

Durch ihre tatkräftige Unterstützung können auch Sie uns dabei helfen, die Ziele unserer Kampagne zu erreichen. Wir möchten ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ informieren, sensibilisieren und ihnen Verhaltenstipps geben.



Wenn Sie uns durch die Auslage unserer Flyer oder auch den Aushang unserer Plakate unterstützen möchten, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns per E-Mail unter

