12.02.2021, PP Unterfranken



Überregional agierende Kaufhausdiebe erwischt

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Pfiffig reagierten Mitarbeiter einer Drogeriekette am Mittwoch. Über betriebsinterne Quellen hatten sie erfahren, dass am vergangenen Samstag in einem Markt des gleichen Unternehmens in Erlenbach am Main zwei unbekannte Täter mehrere hochwertige Computerspiele gestohlen hatten. Sie waren dabei videografiert worden.

Als sich die beiden Unbekannten auffällig in Großostheim im Ladeninnern umsahen, wurden sie vom Filialleiter und einem Gehilfen angesprochen und ins Büro gebeten. Die genaue Überprüfung der aufgezeichneten Sequenzen ergab, dass es sich bei dem 23-jährigen Mann und der 33-jährigen Begleiterin eindeutig um die Diebe aus Erlenbach handelte. Die alarmierte Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf, durchsuchte den mitgeführten Pkw des Duos und ließen sich vom zuständigen Richter eine Wohnungsdurchsuchung in den Zimmern der beiden in Hessen genehmigen. Hierbei kamen insgesamt 11 originalverpackte Spiele im Gesamtwert von 1.000 Euro zum Vorschein. Das Diebesgut wurde sichergestellt, weitere Ermittlungen folgen.