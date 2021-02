11.02.2021, PP Unterfranken



Sattelzug wird gesucht

HAUSEN, LKR. WÜRZBURG. Bei winterlichen Temperaturen von minus 10 Grad hat die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am vergangenen Mittwochnachmittag im Bereich der Autobahn A7 insgesamt sechs illegale Einwanderer festgenommen.

Gegen 15.30 Uhr wurden die Beamten von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass am Parkplatz Jobstaler Hof, der auf der A7 etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Gramschatz in Fahrtrichtung Kassel liegt, mehrere Personen von der Ladefläche eines Lkw gestiegen und jetzt zu Fuß auf der Autobahn unterwegs seien.



Im Rahmen der dann durchgeführten Fahndung, an der auch Streifenbesatzungen der VPI Würzburg-Biebelried beteiligt waren, konnten schließlich im Bereich Erbshausen insgesamt sechs männliche Personen im Alter von 14 bis 26 Jahren festgestellt und zur Polizeidienststelle nach Werneck gebracht werden. Nach einer ersten Aufwärmphase und Verpflegung gaben die Männer, die vermutlich alle aus Afghanistan stammen, übereinstimmend an, dass sie im Auflieger eines Sattelzuges über Rumänien illegal in die Bundesrepublik Deutschland eingereist seien.



Nach polizeilicher Sachbearbeitung wurden die drei jugendlichen Afghanen nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden in ein Krankenhaus nach Würzburg und die drei erwachsenen Männer in das ANKER-Zentrum Niederwerrn gebracht.

Zeugen, die zum o.g. Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Autobahnparkplatzes der A7 gemacht haben bzw Hinweise auf den noch unbekannten Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck (Tel. 09722/9444-130) in Verbindung zu setzen.