Protest der Landwirte beendet – Friedlicher Verlauf der Versammlungen in den Großräumen Würzburg und Schweinfurt

UNTERFRANKEN. Nach der Versammlung von rund 400 Landwirten und knapp 350 Traktoren am Vormittag in Ochsenfurt hatten sich zahlreiche Landwirte in zwei Konvois in Richtung Würzburg und Schweinfurt auf den Weg gemacht. Mittlerweile sind beide Versammlungen beendet. Die Polizei bedankt sich bei den Teilnehmern der Versammlungen, die friedlich und störungsfrei abliefen.

Während die Versammlung mit rund 100 Traktoren in Würzburg gegen 14.30 Uhr beendet war, traf der Aufzug mit rund 30 Traktoren gegen 14.15 Uhr in Schweinfurt in der Europa-Allee ein. Von dort machten sich noch 20 Traktoren auf den Weg zur Karl-Götz-Straße, wo sie eine Versammlung abhielten. Auch diese hatte sich, analog wie in der Würzburger Semmelstraße, gegen 16.20 Uhr ohne Störungen und friedlich aufgelöst.



Die unterfränkische Polizei hatte die beiden Konvois, die sich von Ochsenfurt aus nach Würzburg bzw. in Richtung Schweinfurt in Bewegung gesetzt hatten, begleitet, um insbesondere die Verkehrsbeeinträchtigungen für die übrigen Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Insgesamt wurden der Polizei keine größeren Behinderungen bekannt.

