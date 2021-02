09.02.2021, PP Unterfranken



Rund 350 Traktoren bei Versammlung in Ochsenfurt - Konvois in Richtung Würzburg und Schweinfurt unterwegs

UNTERFRANKEN. Ca. 400 Teilnehmer mit rund 350 Traktoren haben am Dienstagvormittag an einer bereits am Montag angekündigten Versammlung in Ochsenfurt teilgenommen. Inzwischen sind zwei Fahrzeugkonvois in Richtung Würzburg und Schweinfurt unterwegs. Auf den jeweiligen Anfahrtsstrecken kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rund 100 Traktoren haben sich gegen 12.00 Uhr von Ochsenfurt in Richtung Würzburg in Bewegung gesetzt. Ein weiterer Konvoi mit etwa 75 ist in Richtung Schweinfurt (über Volkach, Lkr. Kitzingen), gestartet. Die Polizei wird die Aufzüge begleiten und Maßnahmen treffen, um Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.



Die Abreise der übrigen Versammlungsteilnehmer, die aus unterschiedlichen Regionen angereist waren, erfolgt individuell.