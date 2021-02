09.02.2021, PP Unterfranken



Streit eskaliert - Mann sticht mit Taschenmesser zu

BAD NEUSTADT A.D.SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Montagmittag eskaliert ein verbaler Streit zwischen zwei Männern, in dessen Verlauf ein 66-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Taschenmesser verletzt haben soll. Dir Kripo ermittelt.

Gegen 13:00 Uhr geriet ein Streit zwischen zwei Bekannten in einer Wohnung in der Ostlandstraße außer Kontrolle. Ein mutmaßlich stark alkoholisierter 66-Jähriger soll im Verlauf der Auseinandersetzung ein Taschenmesser gezogen und damit seinen 18-jährigen Kontrahenten verletzt haben. Mit einer Stichverletzung am Oberarm flüchtete sich der Geschädigte in den Keller, während der Tatverdächtige in der Wohnung verblieb. Eintreffende Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale konnten den 66-Jährigen vorläufig festnehmen und das Taschenmesser sicherstellen.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Motiv des Mannes, der sich in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten hat.