09.02.2021



Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG. Am Wochenende drang ein bislang Unbekannter gewaltsam in die Büroräume einer Firma ein. Mit hochwertigen Elektronikgeräten als Beute entkam der Einbrecher im Anschluss. Die Kripo sucht nun Zeugen.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Nürnberger Straße ein. Auf der Suche nach Beute stieß der Einbrecher auf zwei hochwertige Laptops, die er anschließend entwendete. Der Firma entstand Entwendungsschaden in Höhe von rund 2.300 Euro sowie Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 931/457-1732 zu melden.