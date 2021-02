06.02.2021, PP Unterfranken



Flucht vor Polizei endet an Hausmauer

HOFHEIM I. UFR., LKR. HAßBERGE. Am späten Freitagabend versuchte sich ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Auf der Flucht verlor dieser allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hausmauer. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro.

Gegen 23:00 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt einen Pkw in der Hofheimer Straße in Lendershausen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Beamten allerdings Anhaltesignalgeber und Blaulicht anschalteten, beschleunigte der Pkw-Fahrer seinen VW Golf anstatt anzuhalten. Mit hoher Geschwindigkeit versuchte der Mann den Wagen durch Lendershausen zu lenken, verlor aber wenige hundert Meter später in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Wagen gegen die Fassade eines Einfamilienhauses, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Kurvenbereich der Fahrbahn wieder zum liegen. Trotz einer sofortigen Vollbremsung gelang es den nacheilenden Polizeibeamten nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Der Streifenwagen touchierte den verunfallten Pkw mit der Fahrzeugfront.

Der Fahrzeugführer des VW Golfs, ein 50-jähriger Mann, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Polizeibeamten blieben unverletzt. Das Wohnhaus wurde bei dem Aufprall im Bereich des Hauseingangs stark beschädigt, bleibt aber weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Am VW Golf entstand Totalschaden. Am Streifenwagen der Haßfurter Polizei entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 10.000 Euro. Die Feuerwehren Hofheim und Lendershausen waren mit 24 Mann im Einsatz um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden und die Unfallstelle auszuleuchten.



Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck wurde mit der weiteren Sachbearbeitung betraut. Das Motiv der Flucht des VW-Fahrers dürfte in der Angst vor möglichen Repressalien gelegen haben. Der 55-Jährigen war alkoholisiert unterwegs. Der Führerschein des Mannes wurde dennoch sichergestellt.