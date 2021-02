06.02.2021, PP Unterfranken



Drogendeal beobachtet

BAD NEUSTADT A.D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitagabend beobachteten Beamte der Schweinfurter Polizei (Operative Ergänzungsdienste) einen Drogendeal. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten größere Mengen Rauschgift. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.

Gegen 18:30 Uhr beobachtete eine Zivilstreife einen 33-Jährigen im Bereich des Gerberspfad dabei, wie er einem 22-Jährigen versucht hatte, ein Tütchen Marihuana zu verkaufen. Als sich die Polizisten zu erkennen gaben, trat der 33-Jährige sofort seine Flucht an, in deren Verlauf er auch das Tütchen mit rund 2 Gramm Marihuana wegzuwerfen versuchte. Der 22-jährige Käufer der Drogen konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen der Schweinfurter Polizei führten wenig später zur Identifizierung des Flüchtigen, in dessen Wohnung noch am Abend ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vollzogen wurde. Mit Hilfe eines Drogenspürhundes der Polizei wurden in der Wohnung des 33-Jährigen knapp 220 Gramm Marihuana, 1,5 Gramm Crystal-Meth, diverse Rauschgift-Utensilien und fast 800 Euro mutmaßliches Drogengeld aufgefunden und sichergestellt.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernimmt nun im Weiteren die Ermittlung zur Herkunft des Rauschgifts. Der 33-Jährige, der vom Gerberspfad zu Fuß in seine Wohnung geflüchtet war, konnte dort angetroffen werden und muss sich nun wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einem Strafverfahren verantworten.