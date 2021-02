05.02.2021, PP Unterfranken



Rücksichtloser Raser - Zeugen gesucht

MÖMBRIS, OT DÖRNSTEINBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Alzenauer Polizei ermittelt seit Donnerstag gegen einen 19-jährigen Mann wegen diverser Verkehrsverstöße. Einer Polizeistreife war um kurz nach 16 Uhr ein grauer Mercedes in Dörnsteinbach aufgefallen, dessen Fahrer offenbar zu schnell unterwegs war. Als sich die Streife entschloss, den Fahrer zu kontrollieren, flüchtete dieser in Richtung Niedersteinbach.

Als der Sichtkontakt kurz abbrach, versteckte sich der Fahrer im Hof eines Anwesens in der Niedersteinacher Straße. Ein aufmerksamer Anwohner hatte die Flucht bemerkt und verständigte daraufhin die Polizei. Aufgrund dieses Hinweises konnte die Streife den gesuchten Mercedes wenig später in Niedersteinbach kontrollieren. Eine Überprüfung des 19-jährigen Fahrers hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsum verlief negativ.



Während der Kontrolle meldeten sich zwei unabhängige Zeugen, die die „rasante“ Fahrweise des jungen Mannes bestätigten. Einer der Zeugen gab außerdem an, er sei am Ortsbeginn von Dörnsteinbach, aus Richtung Omersbach kommend, von dem Mercedes-Fahrer überholt worden. Dieser sei dabei links an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren, wobei ein entgegenkommender Pkw gefährdet worden sei.

Der Fahrer dieses unbekannten Fahrzeugs beziehungsweise sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.