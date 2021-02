03.02.2021, PP Unterfranken



Durchsuchung in ehemaligem Klostergebäude

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vom 03.02.2021



LÜLSFELD, LKR. SCHWEINFURT. Bei der Durchsuchung eines ehemaligen Klosteranwesens haben Beamte der Kripo Schweinfurt am Mittwochvormittag rund 50 Gramm Marihuana sichergestellt.

Bereits seit geraumer Zeit führt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Bewohner. Auf Grund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses erfolgte am Mittwochvormittag die Durchsuchung des Anwesens durch Kriminalbeamte. Letztlich stellten die Ermittler rund 50 Gramm Marihuana und diverse Rauschgiftutensilien sicher.



Nachdem ein Bewohner den Beamten zuvor unter Gewaltanwendung den Zutritt zum Gebäude verweigert hatte, wurde darüber hinaus ein Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Die Ermittlungen dauern an.