03.02.2021, PP Unterfranken



Giftköder ausgelegt – Warnhinweis an Hundehalter

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben in den letzten Tagen im Bereich des Wörther Bahnhofs Giftköder ausgelegt. Die Polizeiinspektion Obernburg am Main bittet um Hinweise!

Aufmerksame Mitbürger meldeten, dass im Bereich des Bahnsteigs in Wörth diverse Giftköder - mit Tabletten gespickte Wiener - ausgelegt waren. Auch im Wald in der Nähe der Zufahrt zum Wörther Schützenhaus wurde ein Giftköder, in eine Weißwurst verpackt, durch Mitarbeiter des Bauhofes aufgefunden. Hundehalter werden hiermit zu erhöhter Aufmerksamheit aufgefordert.



Anwohner, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich zu melden.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0