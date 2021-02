01.02.2021, PP Unterfranken



Sieben Personen auf Lkw-Ladefläche - Polizei ermittelt

HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG. Am Samstagmorgen hat ein Lkw-Fahrer Personen auf seiner Ladefläche bemerkt und daraufhin den Notruf veranlasst. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried konnte in der Folge sieben Personen mit afghanischer und pakistanischer Staatsangehörigkeit antreffen, die unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist waren.

Gegen 09.00 Uhr wurde der Fahrer eines rumänischen Sattelzugs auf einem Autobahnparkplatz an der A3 auf verdächtige Geräusche von seiner Ladefläche aufmerksam. Kurz darauf bemerkte der Zeuge, dass sich im Inneren Personen befinden und er veranlasste sofort den Notruf.



Als die Beamten der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried am Parkplatz Fronberg eintrafen, öffneten sie den Sattelanhänger und stellten fest, dass sich fünf minderjährige und zwei erwachsene Flüchtlinge auf der Ladefläche aufhielten. Wo die Personen zugestiegen sind, ist noch unbekannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Lkw in Rumänien gestartet und befand sich auf der Durchreise nach Großbritannien.



Gegen die sieben Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Durchführung eines Corona-Tests in unterschiedlichen Einrichtungen untergebracht.