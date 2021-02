01.02.2021, PP Unterfranken



Vorsicht „falsche Polizeibeamte“ und „falsche Ärzte“ aktiv!

UNTERFRANKEN. Aktuell sind in Unterfranken wieder Telefonbetrüger aktiv. Die Anrufer geben sich unter anderem bei den Geschädigten als Polizeibeamte aus, die nach einem Einbruch in der Nachbarschaft sicherheitshalber Wertsachen oder auch Bargeld in Verwahrung nehmen möchten.

Zum Teil geben sich Anrufer auch als Ärzte aus. Sie behaupten, ein Angehöriger sei schwer an Covid19 erkrankt es würde dringend Geld für Medikamente benötigt werden.



Es ist mit weiteren Anrufen, zu rechnen. Der Schwerpunkt liegt aktuell im Bereich Main-Rhön. Informieren Sie daher bitte auch Ihre Angehörigen!

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät: