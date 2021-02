01.02.2021, PP Unterfranken



Einbruch in Wohnhaus - Kripo sucht Zeugen

MILTENBERG. Im Laufe der vergangenen Woche drang ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus ein und durchsuchte dieses nach Beute. Der Einbrecher hinterließ Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kripo ermittelt.

Zwischen dem 22.01.2021 und dem 29.01.2021 drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Schechweg ein und begann im Inneren sämtliche Schränke und Schubläden nach Beute zu durchsuchen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Einbrecher ein Luftgewehr und trat im Anschluss seine Flucht in unbekannte Richtung an. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.